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الأربعاء، 12-01-2022 03:23 م

فقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر



الوكيل الاخباري - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المتخصصة في عالم البحار، مشهدا طريفا لفقمة نائمة بعمق في أعماق البحر، معتبرين أنه من أجمل المشاهد الجميلة المصورة مؤخرا.

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وشارك غطاس وناشط في عالم البحار المشاهد على صفحته التي تحمل اسم "kaushman" في "إنستغرام"، حيث معتبرا أن هذا يحدث للبعض بعد وجبة ثقيلة.

وتظهر المشاهد الجميلة الفقمة غارقة في النوم بشكل مثير غير مكترثة بتيارات الماء الخفيفة التي تقاذفتها يمينا ويسارا، "لا ينقصها سوى فراش جميل ووسادة"، ليكتمل هذا المشهد الطريف.

 



وتدعم آلية التنفس الخاصة بالفقمة ودورتها الدموية بقاءها لفترات طويلة تحت الماء وفي الأعماق، حيث تحبس الهواء داخل الرئتين في ممرات خاصة في جهاز التنفس العلوي، تدعم عدم امتصاص الغازات الناتجة إلى داخل مجرى الدم، الأمر الذي يحميها من الاختناق وتلوث الدم، كما أن الأذن الوسطى لديها مبطنة بتجويف دموي ينتفخ أثناء الغوص مما يساعد بالحفاظ على ضغط ثابت في الأعماق.

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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