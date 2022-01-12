فقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر

الوكيل الاخباري - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المتخصصة في عالم البحار، مشهدا طريفا لفقمة نائمة بعمق في أعماق البحر، معتبرين أنه من أجمل المشاهد الجميلة المصورة مؤخرا.
وشارك غطاس وناشط في عالم البحار المشاهد على صفحته التي تحمل اسم "kaushman" في "إنستغرام"، حيث معتبرا أن هذا يحدث للبعض بعد وجبة ثقيلة.
وتظهر المشاهد الجميلة الفقمة غارقة في النوم بشكل مثير غير مكترثة بتيارات الماء الخفيفة التي تقاذفتها يمينا ويسارا، "لا ينقصها سوى فراش جميل ووسادة"، ليكتمل هذا المشهد الطريف.
المصدر : سبوتنك
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