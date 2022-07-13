فقمتان تهاجمان رواد الشاطئ في سان دييغو

الوكيل الإخباري-أغضبت إمرأة فقمتين على شاطئ "لا جولا كوف" في سان دييغو في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعدما اقتربت المرأة من إحدى الفقمتين لمضايقتها، فما كان من الفقمتين إلا أن قفزتا سريعاً نحو رمال الشاطئ، باتجاه الزوار، ما جعل العديد من رواد الشاطئ يهربون من الفقمتين.



ونجحت إحدى الفقمتين في إخافة الناس الذين كانوا في المكان، ثم عادت بعدها إلى مياه البحر مع رفيقتها.

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إشارة إلى أن شاطئ "لا جولا كوف" هو جزء من محمية مائية للحيوانات، ويشتهر البحر هناك بانتشار الفقمات فيه، ومن غير المسموح للبشر مضايقة الحيوانات الموجودة في المكان.





A group of people were chased by two Sea Lions at a beach in the La Jolla area of San Diego. Lifeguards were on standby in the water ensuring no one was hurt and the sea lions could easily make their way. It's recommended people stay at least 50 ft away from sea lions. 📹: Charli pic.twitter.com/KUhLVns8H7 July 10, 2022

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