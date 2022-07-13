الأربعاء 13-07-2022
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الأربعاء، 13-07-2022 02:40 م

فقمتان تهاجمان رواد الشاطئ في سان دييغو

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الوكيل الإخباري-أغضبت إمرأة فقمتين على شاطئ "لا جولا كوف" في سان دييغو في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعدما اقتربت المرأة من إحدى الفقمتين لمضايقتها، فما كان من الفقمتين إلا أن قفزتا سريعاً نحو رمال الشاطئ، باتجاه الزوار، ما جعل العديد من رواد الشاطئ يهربون من الفقمتين.

ونجحت إحدى الفقمتين في إخافة الناس الذين كانوا في المكان، ثم عادت بعدها إلى مياه البحر مع رفيقتها.

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إشارة إلى أن شاطئ "لا جولا كوف" هو جزء من محمية مائية للحيوانات، ويشتهر البحر هناك بانتشار الفقمات فيه، ومن غير المسموح للبشر مضايقة الحيوانات الموجودة في المكان.

 

الفن


 




 

 


 

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