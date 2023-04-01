السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 10:23 ص

فلوريدا..مواجهة في الشارع بين تمساح ضخم وشرطي.. شاهدوا ماذا حصل



الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة، واجه شرطي في فلوريدا تمساحًا ضخمًا في شوارع تامبا، يوم الأربعاء الماضي، حيث استخدم حبلًا للإمساك بالحيوان الزاحف

وقالت شرطة تامبا إن الحيوان لم يتعرض للإصابة في المواجهة، بينما تم أخذ التمساح، الذي بدا ثائرًا في المواجهة، من قبل لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا "لإيجاد منزل أكثر ملائمة له"، بحسب ما ذكرت الشرطة.

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