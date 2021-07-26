فوضى في العاصمة البريطانية مع غرق الشوارع بمياه الأمطار

الوكيل الاخباري - غمرت المياه الطرق في أنحاء لندن، الأحد، وتركت الحافلات والسيارات عالقة، حيث ضربت عواصف رعدية متكررة العاصمة البريطانية.
ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمركبات مغمورة جزئيا في جنوب غرب لندن، مع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حيث شقت مجموعة من العواصف الرعدية طريقها عبر جنوب شرق إنجلترا.
Some serious major flooding in East London … Everyone stay safe 🙏🏽#LondonFlooding pic.twitter.com/jzVjOoJZT9— Hafi Rahman (@HafiRahman_) July 25, 2021
Summer is the city. Bit wet innit #floods #london #battersea #rain pic.twitter.com/5bPSB6k5Fo— Dominic Aquila (@DominicAquila) July 25, 2021
وحذر من خطر حدوث صواعق وفيضانات، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 10 سنتيمترات (أربع بوصات) في بعض المناطق، أي ضعفي المستوى المتوسط لشهر يوليو/ تموز.
أغلقت الشرطة طريقا بالقرب من محطة طريق كوينزتاون في جنوب غربي لندن، وعلقت ثلاث حافلات ذات الطابقين تحت جسر للسكك الحديدية.
Huge flood in Elephant & Castle. Cars stranded #london #flood #borough #elephantcastle #se1 pic.twitter.com/wmRyJro4vU— Jaykhali (@k0909388) July 25, 2021
المصدر : سبوتنك