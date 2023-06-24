فيديو أدهش الجميع.. شاهد طائر النورس يبتلع 'سنجاب' بسرعة هائلة

الوكيل الإخباري - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدهش، يوثق لحظة تناول طائر النورس لحيوان السنجاب بسرعة فائقة. يظهر الفيديو الطائر وهو يحاول بلع السنجاب رغم كبر حجمه وصغر فمه، ولكنه نجح بالنهاية في هضمه.



وأعرب المشاهدون عن دهشتهم من قدرة هذا الطائر الصغير على التغلب على تحديات هضم حيوان السنجاب الذي يتميز بجسمه الصلب. ويثير هذا المشهد التساؤل حول كيفية نجاح الطائر في هضم طعامه، وهل يوجد أسرار لعملية الهضم عند هذا النوع من الطيور.

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