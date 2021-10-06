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الأربعاء، 06-10-2021 04:24 م

فيديو جديد لطائرة هندية علقت تحت جسر للمشاة



الوكيل الاخباري - نشرت "اسوشيتد برس" لقطات جديدة لنقل طائرة هندية علقت تحت جسر للمشاة خلال نقلها من مطار نيودلهي نهاية الأسبوع الماضي، وذلك نقلا عن صاحب الطائرة قشتيز كقار.

وقال قشتيز للوكالة إنه استغرب بشهرة وانتشار مفاجئ لفيديو أظهر طائرته وهي عالقة تحت جسر، وأضاف أنه يحول الطائرات القديمة إلى مطاعم فاخرة حيث يمكن للزوار تجربة تناول الطعام على متن طائرة، دون رسوم التذاكر الباهظة. 

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المصدر : روسيا اليوم

 

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