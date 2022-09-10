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السبت، 10-09-2022 02:51 م

فيديو .. رد فعل أوباما وزوجته بعد الكشف عن صورتيهما الرسمية بالبيت الأبيض



الوكيل الإخباري-عاد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وزوجته السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، إلى البيت الأبيض لإزاحة الستار عن صورهما الرسمية.

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وبعد كشف الغلاف عن الصورة، ألقى أوباما كلمة قال في جزء منها "تتمتع هذه الصور بأهمية خاصة لأنها، كما ذكر جو (بايدن)، سوف تعلق في البيت الأبيض بجانب صور الرؤساء والسيدات الأوائل الآخرين، والتي تعود حتى جورج ومارثا".


وتابع أوباما بالقول "لذلك كان من المهم العثور على الأشخاص المناسبين لرسمها. أريد أن أشكر شارون سبرينغ لالتقاط كل شيء أحببته عن ميشيل. أناقتها وذكاؤها وحقيقة أنها جميلة. أقول الحقيقة فقط. هي كذلك. صورتها مذهلة".


بعدها قال أوباما ممازحًا زوجته "وأريد أن أشكر روبرت مكوردي على توليه موضوعًا أكثر صعوبة، والقيام بعمل رائع في رسم صورتي".

 

 

سي ان ان

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