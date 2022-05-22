فيديو - شجاعة مالك سيارة تحبط سرقتها بالسعودية

الوكيل الإخباري-تمكن صاحب مركبة من إحباط سرقة سيارته بشجاعة في الرياض.

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حيث أظهر مقطع فيديو، لصاً يسرق سيارة في وضع التشغيل أثناء توقفها داخل محل خدمات سيارات، وما إن انتبه صاحبها حتى ركض وصعد بجانب السارق الذي رجع بالسيارة إلى الخلف، مما أدى إلى سقوط المالك واصطدامه بعامود، ليتجه مجددا نحو المركبة، وفقا للعربية نت.



كما أظهر الفيديو من كاميرا مثبتة داخل الموقع، السيارة تصطدم بنهاية حائط المحل وتتوقف فجأة، بعد سقوط السارق منها دون حراك، ورصد الفيديو، قيام صاحب المركبة بركل اللص وهو ملقى على الأرض

كما وأكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية مجدداً أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يُعد مخالفة مرورية، ونصحت الإدارة قائدي المركبات بضرورة التأكد من إطفاء محرك المركبة، وإغلاقها بشكل جيد بعد النزول منها.

