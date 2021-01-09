فيديو صادم.. كيف تابع ترامب وعائلته عملية اقتحام مبنى الكابيتول

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور وآخرين، يحتفلون ويرقصون على أغاني البوب، تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

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ويبدأ الفيديو بشكر دونالد جونيور "الوطنيين الرائعين الذين سئموا من الهراء"، ثم يحث أنصار والده على "القتال"، قبل أن ينقل الهاتف لإظهار والده وشقيقته يتحدثان إلى شخصيات بارزة في البيت الأبيض، بينما تعرض العديد من الشاشات التلفزيونية لقطات إخبارية لمؤيديهم وهم يسيرون نحو مبنى الكابيتول، بينما يتم تشغيل أغنية بوب بصوت عال في الخلفية.

The president and his co-conspirators watched, cheered and danced... as the violence they incited was about to go down. This needs to be way more viral. pic.twitter.com/SOrJmBbLKD January 7, 2021



المصدر : سبوتنيك



