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الإثنين، 21-11-2022 01:48 م

فيديو صادم لبقرة تقتحم مستشفى وتأكل نفايات كورونا في الهند

الابقار


الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو كارثي وثق لحظة هجوم بقرة وحدة عناية مركزة بمستشفى في ماديا براديش بـالهند حيث بدت تأكل من مخلفات كورونا الملقاه بصناديق القمامة.

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وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع البقرة وهي تتجول وتأكل النفايات الطبية من صناديق القمامة الموجودة في مباني المستشفى الموجودة في الهند.

 

 

 

 

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