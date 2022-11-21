فيديو صادم لبقرة تقتحم مستشفى وتأكل نفايات كورونا في الهند

الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو كارثي وثق لحظة هجوم بقرة وحدة عناية مركزة بمستشفى في ماديا براديش بـالهند حيث بدت تأكل من مخلفات كورونا الملقاه بصناديق القمامة.

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وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع البقرة وهي تتجول وتأكل النفايات الطبية من صناديق القمامة الموجودة في مباني المستشفى الموجودة في الهند.

A cow reached the ICU of the Government Hospital in Rajgarh (MP) to inquire about the condition of the patients. There was no time left for well-being, before she could ask anything, the patient's family members chased her away. Tell me, does anyone do this? pic.twitter.com/EV6pd6lsCG November 19, 2022

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