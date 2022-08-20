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السبت، 20-08-2022 10:32 ص

فيديو طريف .. رد فعل أب حاول انقاذ طفله من الغرق في البرازيل

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الوكيل الإخباري-تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لأب حاول إنقاذ طفله من الغرق في مسبح المنزل في البرازيل .

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ويظهر في المقطع، الذي التقطته كاميرات مراقبة بالمنزل، طفلا يتجه نحو المسبح في غفلة من جميع أفراد العائلة، إلا أن سيدة رأت الطفل بعد أن وصل إلى حافة المسبح.

 

وقفز الطفل إلى المياه لكن السيدة استطاعت إخراجه بسرعة دون أن يتأذى الطفل، إلا أن سقوط الصغير في المسبح تبعته ضجة من المحيطين وهو ما لفت انتباه الأب.

 

وخرج الأب مسرعا من داخل البيت، لكنه لم يستطع السيطرة على نفسه وسقط في المسبح.

 



 

لبنان24

 




 

 


 

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