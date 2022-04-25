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الإثنين، 25-04-2022 01:18 م

فيديو لأردوغان يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي



الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو ظهر فيه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وهو يلعب كرة الطاولة مع طلاب الجامعات في اسطنبول.

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وتم تسجيل الفيديو عندما زار أردوغان سكن طلاب جامعة معمار سنان وشارك معهم في حفل إفطار، وبعد الدردشة مع الطلاب، شاركهم في لعب تنس الطاولة.


وتفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو واعتبر البعض أن أردوغان يلعب التنس بكل نشاط وحيوية كشاب في الثلاثينيات من عمره.

 

كما أُعجب رواد آخرون بطريقة لعب أردوغان الاحترافية للتنس.

 


 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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