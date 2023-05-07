الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 11:19 ص

فيديو لثور هائج يقتحم ملعباً قبل مباراة في فرنسا

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب يوثق لحظة اقتحام ثور ضخم لأحد ملاعب الكرة في فرنسا أثناء مباراة كرة قدم وسحل أحد الأشخاص.

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وأظهر مقطع فيديو لحظة هياج الثور وهروبه من بين يدي مروضه الذي لم يستطع السيطرة عليه وسقط أرضا، ليدخل الثور أرضية الملعب ويركض بشكل عشوائي.


وحسب وسائل إعلام فإن الثور الهائج لم يصل الثور إلى أي شخص، وعاد في النهاية إلى مكانه من دون حدوث أي ضرر، لتستأنف المباراة لاحقا في ملعب “جيلبرت بروتوس” في مدنية بربينيان بفرنسا.

 

 

 

 

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