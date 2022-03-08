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الثلاثاء، 08-03-2022 09:54 ص

فيديو لرجلين روسيين يتدربان مع دب في الغابة يشعل الإنترنت



الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو لرجلين روسيين يؤديان تدريبات رياضية مع دب في الغابة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على الإنترنت، رجلان روسيان وهما يؤديان بعض التدريبات الرياضية في الغابة، وفي الخلفية يظهر شريكهما الثالث الدب الذي على ما يبدو يقوم هو الآخر بمحاكاة أصدقائه بتنفيذ بعض الحركات، كما لو يبدو أنه يؤدي هو الآخر تمرينا رياضيا.

 

 



وقد أثار الفيديو تفاعلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم تعليقا على الفيديو "يحب الجميع إحضار حيواناتهم الأليفة إلى تمارين الكروس فيت، حتى الروس".

وأضاف آخر "من المستحيل تخيل شيئا أقوى من الروس".

وعلقت أخرى مازحة: "في روسيا، مع كل اشتراك في الجيم يعطونك دب".
وكتب آخر "هذا الفيديو روسي جدًا لدرجة أنني أثناء مشاهدتي له، شعرت وكأني أتكلم روسي بطلاقة".


وقال آخر "لهذا السبب يحب الأمريكيون الروس. أنتم مدهشون يا رفاق".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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