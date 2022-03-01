فيديو لطبخ الدجاج يشعل تيك توك.. حيلة لا تخطر على البال

الوكيل الاخباري - أشعل فيديو عن طبخ الدجاج بطريقة بسيطة للغاية منصة "تيك توك" الشهيرة، لا سيما وأن تلك الحيلة الذكية لم تخطر على بال أحد من قبل!

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فقد شارك محمد ياسين، وهو طاهٍ مقيم في شيكاغو، يتابعه 100 ألف شخص عبر المنصة العالمية، طريقة طبخ الدجاج مع جلده لتكون النتيجة مقرمشة وشهية.



وللحصول على هذه النتيجة اللذيذة، أوضح الطباخ أنه لا حاجة إلى أي مكونات فاخرة أو توابل، بل يمكن التوصل إليها في ثوان فقط .



وكشف أن الماء المغلي يشد جلد الدجاج ويجعل أجنحته مقرمشة بعد طهيه.

وظهر الطاهي الشهير في الفيديو على تيك توك، وهو يصب الماء المغلي على أفخاذ الدجاج قبل أن يضعها في الفرن، لتحصل على ملمس مقرمش ومثالي.



كما أكد محمد، أن القيام بتلك الخطوة البسيطة يضمن عدم الحصول على أجنحة دجاج جافة ويابسة.



هذا وقد حصد الفيديو على حوالي 15 مليون إعجاب، وتم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل.

المصدر : العربية

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