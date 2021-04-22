فيديو لطفل يقود قطار في مصر.. يثير حالة من الهلع

الوكيل الاخباري - تداول عدد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه طفل وهو يجلس على مقعد قيادة قطار، من جانبها كشفت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء تفاصيل المقطع المتداول.

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وقالت الوزارة في بيان لها صباح الأربعاء: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يجلس على مقعد السائق داخل كابينة القيادة بأحد القطارات وبجانبه شخص آخر يقوم بتصويره، والصياح بأن القطار سيتوقف وبدت حالة من الهلع داخل الكابينة".





وتابع البيان: "تبين بالفحص أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفرالشيخ إلى محطة قلين، كما توصلت التحريات إلى أن الذي كان متواجدا داخل كابينة القطار (شخصين)".

وأكد البيان أنه "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما كانا متواجدين داخل كابينة الجرار الخلفى الاحتياطى (غير المستخدم) وأنهما قاما بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة وأن الذي قام بنشر هذا الفيديو صديق لهما، وتم ضبطه وقرر أنه قام بوضع الفيديو على تطبيق الواتس آب وأنه فوجئ بنشره على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك".





المصدر : سبوتنك

