الثلاثاء 14-09-2021
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الثلاثاء، 14-09-2021 11:36 ص

فيديو لطفل يوجه سؤالا عفويا إلى الرئيس المصري... والسيسي يرد



الوكيل الاخباري - فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، عددا من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم.

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وسأل أحدالأطفال، الرئيس المصري قائلا: "عمو أنت هتلف على البيوت كلها"؟ فرد الرئيس: "والله نفسي ألف على البيوت كلها يا ريت والله.. بس المهم إني شوفتكم".

 


واستقبل المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي بهتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ليرد الرئيس: "أنا عاوز أتكلم معاكم شوية".



المصدر : سبوتنك

 

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