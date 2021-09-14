فيديو لطفل يوجه سؤالا عفويا إلى الرئيس المصري... والسيسي يرد

الوكيل الاخباري - فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، عددا من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم.
وسأل أحدالأطفال، الرئيس المصري قائلا: "عمو أنت هتلف على البيوت كلها"؟ فرد الرئيس: "والله نفسي ألف على البيوت كلها يا ريت والله.. بس المهم إني شوفتكم".
واستقبل المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي بهتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ليرد الرئيس: "أنا عاوز أتكلم معاكم شوية".
المصدر : سبوتنك
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