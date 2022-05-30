فيديو لـ" حادث مرعب" في وضح النهار في نيويورك

الوكيل الإخباري-نشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو صادم، لجريمة في وضح النهار، شهدتها شوارع المدينة، وظهر فيها الجاني متخفيا.



ويظهر مقطع فيديو نشرته إدارة شرطة مدينة نيويورك، رجلا يتعرض لهجوم عشوائي من قبل مهاجم مقنع بسكين كبير، أثناء سيره في الشارع في مانهاتن، الخميس.

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ويظهر في الفيديو المشتبه به يرتدي ملابس سوداء بالكامل ويغطي وجهه "قناع بالاكلافا"، قالت الشرطة إنه ترجل من دراجة كهربائية سوداء، قبل أن يمشي إلى الرصيف ويقوم

بعملية الطعن.

NYC: On 5/26 at 1:50 pm, near 3 Avenue & E 63 Street in Manhattan, a 29-year-old male was walking when he was slashed multiple times in the back and arm by an unknown individual. If you have any information on the incident or suspect, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/X02VYeGpbZ May 28, 2022

سكاي نيوز

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