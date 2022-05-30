الإثنين 30-05-2022
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الإثنين، 30-05-2022 12:08 م

فيديو لـ" حادث مرعب" في وضح النهار في نيويورك



الوكيل الإخباري-نشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو صادم، لجريمة في وضح النهار، شهدتها شوارع المدينة، وظهر فيها الجاني متخفيا.

ويظهر مقطع فيديو نشرته إدارة شرطة مدينة نيويورك، رجلا يتعرض لهجوم عشوائي من قبل مهاجم مقنع بسكين كبير، أثناء سيره في الشارع في مانهاتن، الخميس.

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ويظهر في الفيديو المشتبه به يرتدي ملابس سوداء بالكامل ويغطي وجهه "قناع بالاكلافا"، قالت الشرطة إنه ترجل من دراجة كهربائية سوداء، قبل أن يمشي إلى الرصيف ويقوم

بعملية الطعن.

 


سكاي نيوز

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