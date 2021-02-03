فيديو لفتاة ووالدها يظهر الفرق بين الأجيال

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر اختلاف الايماءات بين جيل الأطفال والبالغين.

اضافة اعلان



ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشر على تطبيق "تيك توك" كيف تطلب الأم من ابنتها إظهار إيماءة "التقاط صورة"، لتقوم الفتاة بإيماءة براحة يدها، كما لو كانت تلتقط الصور بهاتفها الذكي.





ثم تلتفت المرأة إلى زوجها وتطلب منه فعل نفس الشيء ليقوم بإيماءة كما لو كانت بيده كاميرا تصوير عادية.

وانهالت التعليقات على الفيديو التي أشارت إلى حجم الفجوة والاختلاف بين الأجيال.





