الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

قرار عاجل لوزير التربية بشأن العودة للمدارس

قرار وشيك لتحديد شكل العودة للدراسة في الجامعات الأردنية

عبيدات : وصلتنا نصائح بفرض حظر شامل لثلاث أسابيع

مواطن يناشد مدير الامن العام : تخالفت وانا مظلوم - وثائق

إعلان هام من الداخلية إلى الأردنيين

3 قرارات هامة ينتظرها الأردنيون

تحذير أمني هام للأردنيين

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

الأربعاء، 03-02-2021 02:00 م

فيديو لفتاة ووالدها يظهر الفرق بين الأجيال

iStock-831688498-1-1024x683


الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر اختلاف الايماءات بين جيل الأطفال والبالغين.

اضافة اعلان

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشر على تطبيق "تيك توك" كيف تطلب الأم من ابنتها إظهار إيماءة "التقاط صورة"، لتقوم الفتاة بإيماءة براحة يدها، كما لو كانت تلتقط الصور بهاتفها الذكي.

ثم تلتفت المرأة إلى زوجها وتطلب منه فعل نفس الشيء ليقوم بإيماءة كما لو كانت بيده كاميرا تصوير عادية.
وانهالت التعليقات على الفيديو التي أشارت إلى حجم الفجوة والاختلاف بين الأجيال.

 

@jennifer.drake
Different generations take a picture. #hesmiled lol #thoseblueeyes
♬ original sound - Jen

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
vdp-01

فيضان نهر السين يهدد باريس

11d41b3a-9210-47c0-b93a-012829c64fac

إنقاذ أشخاص سقطت مركبتهم في بركة جليدية بأمريكا

190607-iss-international-space-station-se-1200p_5f821d7596980aaf72e3a122cc2dd682.fit-1240w

لقطات مثيرة للأرض من محطة الفضاء الدولية

maxresdefault

شاهد ظاهرة فريدة لتشكّل بركان جليدي وسط سهوب كازاخستان

خيل

معجزة تعيد فارس أيرلندي إلى ظهر حصانه بعد أن أوشك على السقوط

1047988003_0_0_1201_650_1000x541_80_0_0_67cdc1614d2822cec5da3f2f2fa45bb4

مروحية تصطدم بأسلاك نقل الكهرباء

أخبار متعلقة
49fdbd1715c290f4d523317fa6bd2627

مشاهد مرعبة .. تجمد حيوانات في كازاخستان ونفوقها من شدة البرد

snow-puppy-jordan-pierrotti

كلب يمارس الرياضة فوق الثلوج

37900920-9137591-image-a-4_1610442543815

كلب يثير إعجاب رواد التواصل الاجتماعي بسبب عيونه

komi-republic-things-that-will-make-you-visit-siberia-in-winter-a-world-to-travel-1050x701

تحرير إطفائي في سيبيريا من الدرع الجليدية

1200px-Wolf_Spider_rpp

صراع مرعب لـ عنكبوت ضخم يبتلع أخر صغيرا

Centa_San_Nicolò-Valico_della_Fricca-old_tunnel_3

اكتشاف شبكة أنفاق بلا نهاية ومدينة تحت الأرض في السودان