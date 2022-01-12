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الأربعاء، 12-01-2022 12:58 م

فيديو لمجموعة من الإبل تنزف بعدما علقت بسياج حديدي في السعودية



الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الليث غربي المملكة العربية السعودية، إنقاذ مجموعة من الإبل علقت بسياج حديدي، حيث تعرضت لإصابات بالغة.

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وحسب صحيفة "المدينة"، تلقت الوزارة بلاغا بوجود 8 من الإبل عالقة في سياج بجوار الخط الدولي، بعدما رآها عدد من المارة، حيث تحركت فرق بيطرية لإنقاذها.

 

@terhal2030
♬ الصوت الأصلي - الرحالة السعودية


وأكدت الوزارة أنه تم إخراج جميع الإبل العالقة وإجراء الإسعافات الأولية للمصابة منها عبر فريق من الطب البيطري.

وأشارت إلى أنه تم التعرف على صاحبها من خلال الشرائح الموجودة على المصابة منها.

 

@terhal2030
♬ الصوت الأصلي - الرحالة السعودية


بدوره، نقلت الصحيفة عن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى المهابي قوله إن الفريق البيطري باشر الحالة إثر تلقي البلاغ، وتم علاج الإبل إلى أن وقفت مجددا على قدميها.

 

@terhal2030
♬ الصوت الأصلي - الرحالة السعودية


‏وتناقل بعض نشطاء مواقع التواصل بالمملكة مقاطع الفيديو، لافتين إلى أن سبب الحادث هو اصطدام سيارة في الحاجز، ما أدى لفزع الإبل التي علقت بالشبك، غير أن امرأة مارة في الطريق رأتها، وأبلغت المعنيين، ولم تغادر حتى تمت عملية الإنقاذ.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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