فيديو لمجموعة من الإبل تنزف بعدما علقت بسياج حديدي في السعودية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الليث غربي المملكة العربية السعودية، إنقاذ مجموعة من الإبل علقت بسياج حديدي، حيث تعرضت لإصابات بالغة.
وحسب صحيفة "المدينة"، تلقت الوزارة بلاغا بوجود 8 من الإبل عالقة في سياج بجوار الخط الدولي، بعدما رآها عدد من المارة، حيث تحركت فرق بيطرية لإنقاذها.
@terhal2030 ♬ الصوت الأصلي - الرحالة السعودية
@terhal2030 ♬ الصوت الأصلي - الرحالة السعودية
@terhal2030 ♬ الصوت الأصلي - الرحالة السعودية
المصدر : سبوتنك
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة