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الأحد، 11-04-2021 12:42 م

فيديو مؤثر لتوديع مسؤول بإحدى القرى الصينية



الوكيل الاخباري - تمكنت الصين من القضاء على الفقر بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، انتصار بلاده في مكافحة الفقر، في فبراير/ شباط الماضي.

وقال الرئيس الصيني إنه خلال السنوات الثماني الماضية، تمكن ما يقرب من 100 مليون شخص من تجاوز خط الفقر.

وتمثل القرى الصينية نموذجا لمكافحة الفقر، الذي كان يعاني منها الكثير من الصينيين.

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ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة قيام سكان إحدى القرى بتوديع سكرتير القرية الذي ساهم في القضاء على الفقر.
وكتبت: "في أتوشي، بشينجيانغ، توجه القرويون لتوديع سكرتير القرية في اليوم الذي أنهي فيه فترة عمله بها".


وأضافت: "بدأ شاو شيانع لي، عمله كسكرتير القرية في عام 2018 وساعد أكثر من 300 أسرة على التخلص من الفقر، وعمل على توصيل المياه وتمهيد الطرق وبناء المنازل للقرويين".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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