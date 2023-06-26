فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أنثى فيل بعد موت صغيرها

الوكيل الإخباري - حزن الأم على فقد طفلها هو الحزن الأكبر؛ فقد كشف فيديو مؤلم من الهند، عن عاطفة الأمومة وهي تتجلّى في أنثى فيل راحت تصرخ وهي تحاول إيقاظ صغيرها بعد موته.

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وتقول صحيفة "إنديا توداي": حزن الأم على فقد صغيرها لا ينطبق فقط على البشر، ولكن الحيوانات أيضًا تشعر بنفس الألم.





فقد نشر موظف الغابات الهندي سوزانتا ناندا، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه أنثى فيل وهي تحاول إيقاظ طفلها الميت، في مدينة جوسوار، بولاية آسام شمالي شرق الهند.



وحسب الصحيفة: كان الفيل الصغير قد ضلّ عن القطيع ومات قبل 3 أيام، لكن الأم لم تترك طفلها، بل حملته لمسافة كيلومترين، حتى وصلت إلى ضفة النهر، ووضعته في الماء محاولة إنعاشه، وأخذت تقلبه وهي تصرخ بصوت يمزق القلب.



ويعلق "ناندا" قائلًا: "هذا المشهد حطم قلبي".



وأصاب الفيديو العديد من المستخدمين بالحزن الشديد، وكتب أحد المستخدمين على "تويتر": "مشهد مفجع"، وكتب آخر: "الأم هي الأم، إنسان أو حيوان"، وكتب ثالث: "تبدو الأم وكأنها تطلب مساعدة البشر".



Via ⁦pic.twitter.com/ufgPsYsRgE This broke my heart. The calf has died but mother doesn’t give up. Carries the dead baby for two KMs and tries to revive it by placing in water. And the mother’s cries ranting the air😭😭Via ⁦ @NANDANPRATIM June 15, 2023

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