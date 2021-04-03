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السبت، 03-04-2021 09:54 ص

فيديو مؤلم.. فيتنامي خرج مسرعًا ليستقبل ضيفًا فصدمه ما لم يتوقعه!



الوكيل الاخباري - في صالون لتصفيف الشعر بفيتنام لمح عامل الصالون ضيفًا بالخارج؛ فأسرع خارجًا ليستقبل الضيف، لكن شيئًا لم يتوقعه وقف في طريقه، وأسقطه أرضًا.

وتحت عنوان "لحظة مؤلمة" قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: "حدثت الواقعة الساعة الـ11 صباح يوم 13 مارس الجاري في صالون لتصفيف الشعر بمدينة دا نانغ وسط فيتنام، والتقطته كاميرا المراقبة بالصالون".

ويُظهر الفيديو خمسة من العاملين بالصالون وهم جالسون معًا، وفجأة يشاهد أحد العاملين رجلاً يتوقف بدراجة نارية خارج المحل؛ فينهض من مكانه، ويسرع لاستقبال الضيف، لكن العامل ارتكب خطأ قاتلاً؛ فقد كان باب الصالون الزجاجي الممتد من الأرض إلى السقف مغلقًا، ولم يلاحظ العامل ذلك وهو يجري بسرعة نحو الخارج؛ ليصطدم بالزجاج السميك بقوة شديدة، وبصوت عالٍ، قبل أن يرتد إلى الخلف ساقطًا على الأرض بلا حراك.

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اندفع زملاء العامل لنجدته، وساعدوه على الجلوس. كان أحدهم يفرك رأسه للاطمئنان عليه، بينما يتحقق آخر من عدم كسر الزجاج، قبل أن يفتح الباب، ويقابل الرجل الذي أوقف دراجته النارية، وتناول منه كيسًا به بعض أدوات العمل، ويعود إلى الداخل.

ويستمر العامل المضروب في الإمساك برأسه وهو يحاول الوقوف، بينما ينفجر أصدقاؤه في الضحك عندما يدركون أنه لم يُصَب بأذى شديد. وينتهي الفيديو بينما يعرج العامل ويتوجه إلى غرفة خلفية في الصالون.

وقد تم نشر الفيديو على مواقع التواصل مع تعليق، جاء فيه: "شاهد ما يحدث عندما يندفع الموظفون للترحيب بزوار صالون تصفيف الشعر".

 

 

المصدر : سبق

 




 

 


 

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