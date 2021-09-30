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الخميس، 30-09-2021 11:09 ص

فيديو متداول لاختطاف عامل وقود في احدى دول الخليج يفجر جدلا



الوكيل الاخباري - تداولت صفحات سعودية على مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق خطف عامل آسيوي من إحدى محطات الوقود.

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وقيل إن الحادث وقع في السعودية، بينما قال متابعون إن لوحة سيارة الخاطفين ليست سعودية، ولاحظ آخرون أنها لوحة كويتية.


وفسر متابعون حادث الخطف، برغبة منفذيه في سرقة الأموال التي ربما كانت بحوزة العامل الذي قالوا إنه من جنسية آسيوية.

ودعا البعض إلى ضرورة إلغاء التعامل النقدي (الكاش) في محطات الوقود، تجنبا لمثل هذه الحوادث.


ويظهر المقطع سيارة سوداء أمام محطة الوقود، ويباشر أحد ركابها الذي ظهر مرتديا ملابس داخلية (فانلة وسروال) ملء السيارة بالوقود بنفسه، قبل أن يفتح آخر الباب الخلفي للسيارة ويتم دفع العامل داخلها بالقوة، وتتحرك السيارة بعيدا بعد خطفه.

 


ولم يتسن معرفة مكان وقوع الحادث أو تاريخ تصوير الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة في المكان.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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