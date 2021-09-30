فيديو متداول لاختطاف عامل وقود في احدى دول الخليج يفجر جدلا

الوكيل الاخباري - تداولت صفحات سعودية على مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق خطف عامل آسيوي من إحدى محطات الوقود.

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وقيل إن الحادث وقع في السعودية، بينما قال متابعون إن لوحة سيارة الخاطفين ليست سعودية، ولاحظ آخرون أنها لوحة كويتية.









كاميرات المراقبة توثق قيام شبان بخطف عامل محطة وقود داخل مركبتهم بعد التحايل عليه والهروب من الموقع. فيديو..كاميرات المراقبة توثق قيام شبان بخطف عامل محطة وقود داخل مركبتهم بعد التحايل عليه والهروب من الموقع. pic.twitter.com/AhA7MbgPTB September 29, 2021



وفسر متابعون حادث الخطف، برغبة منفذيه في سرقة الأموال التي ربما كانت بحوزة العامل الذي قالوا إنه من جنسية آسيوية.



ودعا البعض إلى ضرورة إلغاء التعامل النقدي (الكاش) في محطات الوقود، تجنبا لمثل هذه الحوادث.



ويظهر المقطع سيارة سوداء أمام محطة الوقود، ويباشر أحد ركابها الذي ظهر مرتديا ملابس داخلية (فانلة وسروال) ملء السيارة بالوقود بنفسه، قبل أن يفتح آخر الباب الخلفي للسيارة ويتم دفع العامل داخلها بالقوة، وتتحرك السيارة بعيدا بعد خطفه.

دايم عمال البنزين جيوبهم مليانة فلوس المفروض يحترسون الله لايبلانا مبتلاهم اكيد كلها كم ساعة وتم القبض كاميرات المراقبة ماراح تخليهم — ... (@Norah__Z) September 29, 2021



ولم يتسن معرفة مكان وقوع الحادث أو تاريخ تصوير الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة في المكان.

المصدر : سبوتنك