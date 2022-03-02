فيديو متداول لمسافر تايلاندي في أول رحلة مباشرة إلى السعودية

الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل مسافر تايلاندي بعد تسيير أول رحلة مباشرة من تايلاند إلى السعودية عقب انقطاع أكثر من 30 عاما.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر المسافر التايلاندي وهو يسجد "شكرا لله" على متن الطائرة.



هذا وانطلقت الاثنين، أول رحلة سعودية إلى تايلاند بعد انقطاع دام 32 عاما، في حين تبدأ رحلات الخطوط السعودية من جدة والرياض، بينما ينتظر أن تطلق الخطوط الجوية التايلاندية (THAI) رحلاتها إلى السعودية مطلع شهر مايو المقبل.







المصدر : روسيا اليوم

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