فيديو مثير للدهشة يظهر كيف تعلّمت أنثى الفيل تقشير الموز قبل تناوله!

الوكيل الإخباري - يعد الموز فاكهة لذيذة وغنية بالبوتاسيوم، ولكنه ليس حكرا على البشر وحدهم، لأنه طعام شهي شائع في معظم مملكة الحيوانات، بما في ذلك الغوريلا والفيلة.
وفي معظم الأحيان، تلتقط الأفيال الموز بجذعها وتضع كل شيء في أفواهها.
ومع ذلك، يبدو أن فيلا آسيويا صعب الإرضاء في حديقة حيوان برلين لا يستمتع بتناول قشرة الفاكهة القاسية، حيث تعلم كيفية تقشيرها.
وتكشف اللقطات المذهلة كيف تعصر Pang Pha الموزة لتكسير قمتها، وتهز محتوياتها، وتتخلص من القشرة، وتلتقط اللب الناعم وتضعه في فمها.
[VIDEO] Pang Pha, la elefanta del zoológico de Berlín que es capaz de quitar la cáscara de los plátanos por si mismahttps://t.co/iBcpBMHggB pic.twitter.com/nJPAVuldse— Futuro 360 (@futuro_360) April 10, 2023
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