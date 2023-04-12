الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

بايدن يصل إلى بلفاست وسط احتجاجات عنيفة

مصر ترفع سعر توريد القمح 50%

تراجع الصادرات يضعف الروبل الروسي

السعيدات : استهلاك 100 الف اسطوانة غاز خلال 24 ساعة

اغلاق طريق وادي شعيب بسبب انهيار ترابي

خبير: قرار تأجيل أقساط القروض بات ملحاً ومذكرة النواب غير مُلزمة للبنوك

سياحة الطفيلة: 41 ألف زائر بالربع الأول من العام

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الدولار ينخفض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم للطفل زين الدين أبو عواد

الأربعاء، 12-04-2023 02:54 م

فيديو مثير للدهشة يظهر كيف تعلّمت أنثى الفيل تقشير الموز قبل تناوله!

ما_اسم_أنثى_الفيل


الوكيل الإخباري - يعد الموز فاكهة لذيذة وغنية بالبوتاسيوم، ولكنه ليس حكرا على البشر وحدهم، لأنه طعام شهي شائع في معظم مملكة الحيوانات، بما في ذلك الغوريلا والفيلة.

اضافة اعلان


وفي معظم الأحيان، تلتقط الأفيال الموز بجذعها وتضع كل شيء في أفواهها.
ومع ذلك، يبدو أن فيلا آسيويا صعب الإرضاء في حديقة حيوان برلين لا يستمتع بتناول قشرة الفاكهة القاسية، حيث تعلم كيفية تقشيرها.


وتكشف اللقطات المذهلة كيف تعصر Pang Pha الموزة لتكسير قمتها، وتهز محتوياتها، وتتخلص من القشرة، وتلتقط اللب الناعم وتضعه في فمها.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
300ee81afc

بالفيديو .. ظبي يسبح بمهارة في نهر عميق هربا من تمساح

11-5

ذعر وفرار.. إطلاق نار على شاطئ إحدى الولايات الأميركية

124-768x563

شاهد غراب يلجأ إلى حيلة ذكية لشرب الماء من داخل الزجاجة

كيف-يهضم-التمساح-الطعام

فلوريدا..مواجهة في الشارع بين تمساح ضخم وشرطي.. شاهدوا ماذا حصل

93665Image1-1180x677_d

شاهد أضخم ثعبان في العالم

فافافا

بالفيديو .. ضبع يسابق السيارات بسرعة كبيرة في السعودية