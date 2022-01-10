فيديو مخيف لشاحنة على 'حافة الهاوية' في الصين

الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو متداول، تدلي شاحنة على طريق جبلي ضيق، من جرف بعلو 330 قدما، بالقرب من مدينة تشانغ تشي" في محافظة شانسي بشمال الصين.

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ونقلت صحيفة "دايلي ميل" عن مسؤولين محليين قولهم إن السائق واصل السير على الطريق الجبلي الضيق لأنه كان يتبع توجيهات الملاحة.



ومع تزايد ضيق الطريق، قرر السائق العودة إلى أسفل الجبل، لكنه لم يتمكن من تدوير شاحنته، وبدلا من ذلك، بدأ في عكس اتجاه الشاحنة والتحرك إلى الوراء، متجها بين الصخور من جانب، وجرف شديد الانحدار من الجانب الآخر، في حين انزلقت إحدى عجلات الشاحنة عن الطريق، تاركة الشاحنة تتدلى بشكل خطير فوق الجرف، وفق "دايلي ميل".





A transport truck hung off a cliff edge for 3 days in central China’s Shanxi province. The truck slid partly off the cliff when the driver attempted to reverse it on the narrow road. pic.twitter.com/iA6ifjgENs January 10, 2022



هذا وتمكن السائق وراكب معه من الهروب من الكابينة قبل محاولة إنقاذ الشاحنة من الانزلاق على الجبل، في حين بقي الطريق مغلقا لمدة 3 أيام بسبب الشاحنة، بحسب الصحيفة.



كما وثق مقطع الفيديو استخدام المنقذين 3 جرارات ثقيلة لسحب الشاحنة، وتم وضع كميات من مواد البناء عليها من أجل زيادة وزن الجرارات، ثم ربطت مؤخرة الشاحنة بالجرارات بسلك سحب ضخم، وتم سحبها حتى اعتدلت وعادت إلى الطريق الهابط على الجانب الآخر من الجبل.

المصدر : روسيا اليوم