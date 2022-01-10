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الإثنين، 10-01-2022 10:51 ص

فيديو مخيف لشاحنة على 'حافة الهاوية' في الصين



الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو متداول، تدلي شاحنة على طريق جبلي ضيق، من جرف بعلو 330 قدما، بالقرب من مدينة تشانغ تشي" في محافظة شانسي بشمال الصين.

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ونقلت صحيفة "دايلي ميل" عن مسؤولين محليين قولهم إن السائق واصل السير على الطريق الجبلي الضيق لأنه كان يتبع توجيهات الملاحة.

 


ومع تزايد ضيق الطريق، قرر السائق العودة إلى أسفل الجبل، لكنه لم يتمكن من تدوير شاحنته، وبدلا من ذلك، بدأ في عكس اتجاه الشاحنة والتحرك إلى الوراء، متجها بين الصخور من جانب، وجرف شديد الانحدار من الجانب الآخر، في حين انزلقت إحدى عجلات الشاحنة عن الطريق، تاركة الشاحنة تتدلى بشكل خطير فوق الجرف، وفق "دايلي ميل".


هذا وتمكن السائق وراكب معه من الهروب من الكابينة قبل محاولة إنقاذ الشاحنة من الانزلاق على الجبل، في حين بقي الطريق مغلقا لمدة 3 أيام بسبب الشاحنة، بحسب الصحيفة.

كما وثق مقطع الفيديو استخدام المنقذين 3 جرارات ثقيلة لسحب الشاحنة، وتم وضع كميات من مواد البناء عليها من أجل زيادة وزن الجرارات، ثم ربطت مؤخرة الشاحنة بالجرارات بسلك سحب ضخم، وتم سحبها حتى اعتدلت وعادت إلى الطريق الهابط على الجانب الآخر من الجبل.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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