فيديو مخيف لظاهرة نادرة الحدوث في السعودية

الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو وثقه مواطن سعودي لظاهرة، وصفها الخبراء بأنها نادرة الحدوث، حالة من الجدل داخل المجتمع السعودي، الأمر الذي استدعى توضيحا من الأرصاد الجوية .
ووفقا لتصريحات نقلتها "عكاظ"، عن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، فقد أكد بالفعل "رصد الإعصار القمعي (تورنادو) في شمالي منطقة حائل".
بعد تداول فيديو.. «الأرصاد» لـ #عكاظ: إعصار قمعي في #حائل.. ظاهرة نادرة الحدوث@awadaltawallah#عاجلhttps://t.co/wDZrCW4FT4 pic.twitter.com/F2EwVQCcP3— عكاظ (@OKAZ_online) January 4, 2022
المصدر : سبوتنك
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