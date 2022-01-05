فيديو مخيف لظاهرة نادرة الحدوث في السعودية

الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو وثقه مواطن سعودي لظاهرة، وصفها الخبراء بأنها نادرة الحدوث، حالة من الجدل داخل المجتمع السعودي، الأمر الذي استدعى توضيحا من الأرصاد الجوية .

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ووفقا لتصريحات نقلتها "عكاظ"، عن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، فقد أكد بالفعل "رصد الإعصار القمعي (تورنادو) في شمالي منطقة حائل".



وقال إن هذا الإعصار "يحدث عادة على اليابسة"، لافتا إلى أن مثيله الذي يحدث في البحر يسمى "الشاهقة المائية".وبخصوص الفيديو الذي تم تداوله، أوضح المسؤول السعودي أن "ما تم توثيقه في حائل ظاهرة جوية نادرة الحدوث، وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة التي قد تتجاوز فيها سرعة الرياح 60 كلم/ساعة، ويطلق عليها في علم الأرصاد الإعصار القمعي".وأوضح أن هذه الأعاصير القمعية تتشكل "خلال حالات عدم الاستقرار القوية، وتتطلب وجود تيارات رفع نشطة ووجود اختلاف في سرعة وحركة الرياح في طبقات الجو العامودية".وأشار إلى أن "الإعصار القمعي هو عبارة عن عاصفة هوائية شديدة الاضطراب دوارة تتكون في العواصف الرعدية القوية ذات الخلايا الفائقة، ويكون دوران الإعصار عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي".وكانت مواقع التواصل السعودية قد تداولت مقطعا وثقه أحد المواطنين الأحد بين قريتين في شمال شرقي حايل، يظهر فيه تكون إعصار ضخم أسفل إحدى السحب الركامية الرعدية.

المصدر : سبوتنك