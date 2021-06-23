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الأربعاء، 23-06-2021 01:26 م

فيديو مدهش.. سيارة روسية مبتكرة تقلع عمودياً



الوكيل الاخباري - نجحت المؤسسة الروسية للأبحاث المتقدمة في إطلاق نموذج أولي يبلغ وزنه 60 كغم من السيارة الطائرة عمودية الإقلاع، والتي تستخدم نظام دفع دوار فائق الاستجابة، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

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في عام 2022
من المتوقع أن تطير السيارة سيكلوكار كاملة الحجم وطويلة المدى في عام 2022، بالاعتماد على نظام الدفع الدوار المؤلف من عدد من الشفرات في براميل سريعة الدوران.

 

 

تتغير كل شفرة باستمرار مع دوران البرميل الخارجي، مما يعني أن كل ركن من أركان السيارة الطائرة يمكن أن يوجه اتجاهه من خلال 360 درجة على الفور تقريبًا، دون الحاجة إلى تغيير سرعة أو عدد لفات المحركات. ويخطط المصممون الروس لاستخدام نظام الدفع الدوار مع نظام الدفع الهجين، مع محرك كهربائي كامل ومولد احتراق ممتد المدى.

 

سرعة 250 كم/ساعة
من المتوقع أن تطير المركبة، التي تضم ستة مقاعد، بسرعة تصل إلى 250 كم/ساعة، فيما يعد أبطأ قليلاً من العديد من تصميمات الرفع والرحلات البحرية أو المركبات المزودة بمراوح متعددة وموجهة، ويُفترض أنها لن تعتمد على أجنحة وإنما ستحتاج إلى الحفاظ على دفعها متجه جزئيًا إلى أسفل في جميع الأوقات.

 

مدى 500 كم
من ناحية أخرى، يصل مدى المركبة المبتكرة إلى 500 كيلومتر بفضل المحركات الهجينة، وسيبلغ إجمالي حمولتها حوالي 600 كغم، سواء في شكل تجريبي أو مستقل أو يتم التحكم فيه عن بعد.


استخدامات مدنية أو عسكرية
ومن المقرر أن يسمح منحدر التحميل في الخلف بتيسير وصول الركاب المعاقين إلى مقاعدهم أو جعل تحميل البضائع أكثر سهولة في الاستخدامات المدنية، ومن المتوقع أن تكون هناك إصدارات تلائم الاستخدامات العسكرية أو قوات الشرطة.

 

 

 

المصدر : العربية

 




 

 


 

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