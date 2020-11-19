الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 09:40 ص

فيديو مذهل لتطور المستشفيات الحكومية النرويجية



الوكيل الاخباري - نشر شاب نرويجي، يبلغ من العمر 22 عاما، مقطع فيديو يظهر تطور تكنولوجيا المستشفيات الحكومية النرويجية.

ونال مقطع الفيديو أكثر من مليون مشاهدة وحصل على إعجاب الآلاف.

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ويظهر الفيديو، كيف يحصل الموظفون على أطقمتهم النظيفة بعد إظهار بطاقتهم الخاصة. ومن ثم يبين عملية التخلص من الأطقمة في نهاية اليوم.


ومن ثم يظهر عبوات خاصة لإرسال اختبارات الدم أو الحصول على أدوية عبر نفق خاص بكل قسم.


وبعدها يظهر آليات مسيرة تسلم المواد بنفسها إلى كل قسم وحتى إنها قادرة على استخدام المصاعد دون الحاجة إلى مساعدة إنسان.

 

@libsims
The end is the best part🥺 #norway #hospitals #nurse
♬ Coffee for Your Head - Vinyll

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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