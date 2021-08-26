فيديو مرعب لسلحفاة نباتية تتحدى المألوف لأول مرة بافتراسها طائرا صغيرا

الوكيل الاخباري - قال العلماء إن سلحفاة عملاقة في سيشيل تحدت على ما يبدو نظامها الغذائي التاريخي القائم على النباتات عندما شوهدت تتناول وجبة خفيفة متمثلة في طائر صغير، وهي لحظة وصفت بـ"المرعبة".

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والتقط باحثون بيئيون في متحف علم الحيوان بجامعة كامبريدج الحادث المزعج بالفيديو، والذي وقع في يوليو 2020 في جزيرة فريجيت بالمحيط الهندي.



وصرح كبير الباحثين جاستن غيرلاش، مدير الدراسات في كلية بيترهاوس كامبريدج، في بيان صدر يوم الاثنين 23 أغسطس، إن "هذا سلوك غير متوقع تماما ولم يسبق رؤيته من قبل في السلاحف البرية".



ويتذكر غيرلاش، الذي نُشر عمله الأخير في مجلة Current Biology: "طاردت السلحفاة العملاقة صغير الخرشنة (خطاف البحر) على طول جذع شجرة، وقتلته في النهاية وأكلته. لقد كانت مواجهة بطيئة للغاية، حيث كانت السلحفاة تتحرك بوتيرة مشيتها الطبيعية والبطيئة، واستغرق التفاعل بأكمله سبع دقائق وكان مرعبا للغاية".



وقالت آنا زورا، مديرة الحفاظ على جزيرة فريجيت والمؤلفة المشاركة في الدراسة، إنه تم تنبيهها لإبقاء عدسة الكاميرا الخاصة بها موجهة نحو السلحفاة عندما "رأت أنها تتحرك بطريقة غريبة".



وأشارت زورا: "كان الزاحف بطيء الحركة وهو يطارد فريسته، صغير الخرشنة.

إنها تتحرك بشكل متعمد، فهي لا تتجول فقط، إنها تنظر إلى هذه الخرشنة، وهي تمشي مباشرة نحوها، وهي تنوي بوضوح القيام بشيء ما. وهذا يوحي لي أنها تفعل ذلك بقصد". وتابع غيرلاش: "إنها تعرف ما تفعله، لقد فعلت هذا من قبل"، مضيفا أن السلحفاة بدت "ذات خبرة" في الصيد.



وقال غيرلاش لشبكة "سي إن إن": "من الشائع جدا أن تأكل الحيوانات العاشبة القليل من الحيوانات النافقة كمصدر مجاني للبروتين. لكن هذا هو أول دليل بالفيديو على أنها تقتل عمدا من أجل تناول الطعام".



ويخطط الباحثون لمواصلة دراستهم للنظام الغذائي لسلاحف سيشل لتحديد مدى انتشار هذا السلوك عبر الأنواع.



وأضافوا أيضا أن شغف السلحفاة غير المتوقع من غير المرجح أن يكون له تأثير على سكان الخرشنة بالجزيرة.



وأوضح غيرلاش: "ربما ليس من غير المألوف أن تفاجئ الحيوانات توقعاتنا بتناول أشياء غير متوقعة".



وأضاف: "بمجرد مشاهدة ما تفعله الحيوانات وتسجيله، يمكنك العثور على أشياء غير متوقعة تماما، أشياء لم نتمكن من اكتشافها عمدا. يجب أن يكون ذلك عن طريق الصدفة".





المصدر : روسيا اليوم