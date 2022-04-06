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الأربعاء، 06-04-2022 12:22 م

فيديو مرعب.. لمطاردة مثيرة بين لص ومواطنين في أحد أشهر شوارع مصر



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمطاردة مثيرة بين سكان في منطقة الجيزة ولص سيارات تواجد هناك.

وكشف المقطع المصور ملاحقة الأهالي للص بعد قيامه بسرقة السيارة وتمكنهم من ضبطه رغم محاولته الهروب.

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وتلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد بضبط أحد الأشخاص في منطقة فيصل، خلال محاولته سرقة سيارة، وبالفحص تبين أن قائد السيارة مسجل خطر، ومتخصص في سرقة السيارات.

إلى ذلك، اصطحب رجال المباحث قائد السيارة لديوان القسم، وتم استدعاء صاحبها لاستلامها. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

 

 

المصدر : العربية

 

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