الأحد 31-01-2021
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الأحد، 31-01-2021 11:14 ص

فيديو مروع.. سفينة تنشطر نصفين قبل أن تغرق!



الوكيل الاخباري - لحظات مروعة رصدها مقطع فيديو لانشطار سفينة شحن إلى نصفين قبل أن تغرق قبالة السواحل التركية في البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ووفق شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، رصد الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات ما قبل غرق سفينة الشحن، الذي وقع في 17 يناير قبالة سواحل مقاطعة بارتين التركية المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.

 


كما أعلنت السلطات التركية أن عمليات البحث عن طاقم السفينة أسفر عن إنقاذ 6 أشخاص، بينما لقي 3 مصرعهم.


يشار إلى أن السفينة تحمل اسم "أرفين" ويتكون طاقمها من 12 شخصاً، بينهم 10 أوكرانيين ومواطنَين روسيَين.


إلى ذلك لفتت "إيه بي سي نيوز" إلى أن السفينة كانت متجهة من جورجيا إلى بلغاريا قبل أن تغرق قبالة سواحل بارتين التركية.

 

وعقب الحادث، أعلنت وزارة الدفاع التركية إرسال البحرية التركية فرقاطة إلى منطقة إنكومو ببارتين في البحر الأسود لدعم عمليات البحث والإنقاذ على طاقم السفينة.

 

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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