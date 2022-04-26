فيديو مروع.. سقوط سيدة هندية في بالوعة صرف بسبب الموبايل

الوكيل الاخباري - سقطت سيدة هندية في بالوعة صرف بشكل مأساوي ومروع عندما كانت تسير منشغلة في التحدث في هاتفها فقط دون التركيز على الطريق من حولها.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته «News24» انشغال المرأة في التحدث في هاتفها والنظر إلى العربة التي كانت خلفها في الطريق وليس أمامها.



وكان الطريق الذي تسير عليها المرأة مزدحما بالسيارات والناس حتى سقطت بشكل مفاجىء في بالوعة الصرف التي كانت بدون غطاء في منتصف الشارع.



وهرع الأشخاص الذين يسيرون في مكان قريب على الفور لإنقاذها، وتجمع حشد من حولها، ومد بعض الناس أيديهم إليها وتمكنوا من سحبها مرة أخرى.

ووقع الحادث يوم الجمعة في طريق ماليا ماهاديف جالا، في ولاية بيهار الهندية.

المصدر : صدى البلد

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