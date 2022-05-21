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السبت، 21-05-2022 12:28 م

فيديو مروع لشخص يهجم " بساطور "على ركاب قطار في لندن

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الوكيل الإخباري-وثق مقطع فيديو عرضته "محكمة أولد بيلي" البريبطانية  لحظات مرعبة هجم فيها شخص بريطاني بـ «ساطور» على الركاب داخل أحد القطارات في العاصمة البريطانية، لندن. 

وحسب صحيفة «الديلي ميل» شن ريكي مورجان، 34 عاماً، هجوماً مروعاً على ركاب قطار محلي في لندن بالساطور مما أصابهم بحالة شديدة من الرعب. 

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وأظهر مقطع الفيديو الذي عرضته المحكمة البريطانية أنه بينما يحاول الركاب الفرار من الراكب المجنون أكد لهم أنه لا يريد سوى الهجوم على  شخص يدعى جيمس بوريت. 


من جانبه، قال الضحية « بوريت» للمحكمة إن الهجوم المروع الذي حدث، و تسبب له  في  إصابة شديدة في يده جعله يشعر وكأنه في مسلسل الخيال العلمي « Terminator» من بطولة، ‏لاعب كمال أجسام، والممثل النمساوي و الأمريكي، أرنولد شوارزنيجر. 


وأجل قاضي محكمة أولد بيلي، جون هيلين النطق بالحكم على المتهم  ريكي مورجان  إلى 22  تموز لإعداد تقرير نفسي عنه.

 

 

 

 




 

 


 

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