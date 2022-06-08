فيديو .. مغامر يتفاجئ بنسر بالهواء في احدى الدول الأوروبية

الوكيل الإخباري-ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو يُظهر اقتراب نسر من شخص على متن طائرة شراعية، إذ حطّ على قدمه في الهواء الطلق، ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين وتداولته الكثير من الصحافة العالمية ايضا.



الجدير ذكره أن النسور تعيش غالبا في أوراسيا وأفريقيا، وتتغذى على بقايا الجثث، ومنها ما يُعرف بفصيلة القماميات، وأغلبها تمتلك رؤس خالية من الريش.

واللافت ايضا هو ان النسور لها ميزة غريبة وهي استعانتها بالحجارة كي تقوم بكسر البيض وأكله، الى جانب ايضا كسرها العضام.

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مغامر كان يحلق بطائرة شراعية ليتفاجأ بإقتراب نسر ومرافقته له في مغامرته المقطع الأكثر شهرة حاليا :مغامر كان يحلق بطائرة شراعية ليتفاجأ بإقتراب نسر ومرافقته له في مغامرته pic.twitter.com/al1ianCPG0 June 7, 2022

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