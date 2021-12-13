فيديو من داخل طائرة تنفذ هبوطا اضطراريا في مطار موسكو

الوكيل الاخباري - نشر ركاب طائرة بوينغ 737 لقطات من داخل طائرة تنفذ هبوطا اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو يوم السبت.

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وتظهر اللقطات أقنعة الأكسجين المتدلية داخل مقصورة الطائرة.



ووفقًا لتقارير إعلامية فإن طاقم الطائرة التي نفذت الرحلة من موسكو إلى كراسنودار أبلغ عن انخفاض في الضغط ومستويات الأكسجين بداخلها بعد نصف ساعة من الإقلاع.



وأفادت الأنباء بأن الطائرة هبطت بسلام في مطار الإقلاع وكان على متنها 159 شخصا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



المصدر : روسيا اليوم

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