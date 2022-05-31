الثلاثاء 31-05-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 31-05-2022 11:46 ص

فيديو.. هدية غير متوقعة تسقط من سقف صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول في تركيا

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الوكيل الإخباري-تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسقوط عامل من سقف صالة أعراس في تركيا.

ويرصد الفيديو، لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية، ما أدى إلى ذهول الحاضرين في حفل الزفاف.


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