فيديو.. هدية غير متوقعة تسقط من سقف صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول في تركيا

الوكيل الإخباري-تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسقوط عامل من سقف صالة أعراس في تركيا.



ويرصد الفيديو، لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية، ما أدى إلى ذهول الحاضرين في حفل الزفاف.







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فيديو متداول يرصد لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية، ما أدى إلى ذهول المشاركين في حفله العرس. — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) May 31, 2022

روسيا اليوم

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