السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة الصحة تؤكد اتخاذها اجراءات قانونية بحق المعتدين على أطبائها

إصابات خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن على أراضي كيسان

هيئتا الطيران المدني ومكافحة الفساد تعقدان ورشة توعوية

الأرصاد: تأثير طفيف للعاصفة التي ضربت الساحل السوري

الخرابشة: 4 مراحل لمشروع استكشاف النحاس في ضانا

وسم #الجرائم_الإلكترونية يتصدر تويتر

التعامل مع 103 حرائق أعشاب في 24 ساعة

تجارة عمان تدعو للتركيز على التكامل الاقتصادي العربي

الزراعة تؤكد مأمونية الأضاحي المتوفرة في الأردن

تفاصيل الحالة الجوية ليومي السبت والأحد

السبت، 25-06-2022 01:04 م

فيديو .. هندي يحتفل بزفافه بأغرب طريقة

555


الوكيل الإخباري-قرر مهندس هندي أن يحتفل بزفافه بطريقة غريبة خارجة عن المألوف والمتعارف عليه في الأعراس التي تقام في بلاده.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا وفيديوهات من زفاف أنكوش جيسوال، وهو يركب جرافة في موكب الزفاف الخاص به.

اضافة اعلان

 

ونقلت صحيفة "إنديا إكسبريس" عن جيسوال قوله: "أعمل كمهندس مدني والتعامل مع الجرافات جزء من مهامي اليومية".

 

وأضاف: "أحببت فكرة استخدام الجرافة بدل السيارة في موكب زفافي بحيث يكون ذلك أمرا غريبا لا ينسى".


وتابع جيسوال قائلا: "تم تزيين دلو الجرافة بشكل رائع. كنت مرتاحا أثناء الجلوس عليها".

 

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

فيديو يحقق ملايين المشاهدات لمواجهة بين رجل وتمساح في أستراليا

image

ظهور حيوان نادر في نهر دجلة بالعراق

666

الهند.. لحظات مرعبة لإنقاذ سياح تعطل بهم تليفريك في الهواء فجأة

66666666666

جسر زجاجي معلق لمحبي المغامرة في جورجيا

555555555

فيديو مرعب لاشتعال محرك طائرة ركاب لحظة اقلاعها في الهند

920206123238324

تحليق أكبر طائرة في العالم على إرتفاع قياسي جديد