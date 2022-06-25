فيديو .. هندي يحتفل بزفافه بأغرب طريقة

الوكيل الإخباري-قرر مهندس هندي أن يحتفل بزفافه بطريقة غريبة خارجة عن المألوف والمتعارف عليه في الأعراس التي تقام في بلاده.
وتداول رواد مواقع التواصل صورا وفيديوهات من زفاف أنكوش جيسوال، وهو يركب جرافة في موكب الزفاف الخاص به.
ونقلت صحيفة "إنديا إكسبريس" عن جيسوال قوله: "أعمل كمهندس مدني والتعامل مع الجرافات جزء من مهامي اليومية".
وأضاف: "أحببت فكرة استخدام الجرافة بدل السيارة في موكب زفافي بحيث يكون ذلك أمرا غريبا لا ينسى".
وتابع جيسوال قائلا: "تم تزيين دلو الجرافة بشكل رائع. كنت مرتاحا أثناء الجلوس عليها".
मध्यप्रदेश के बैतूल में बुलडोजर पर सवार होकर निकला दूल्हा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल pic.twitter.com/mjBCd8Sh7L— The Fact Factory. (@FactTheFactory) June 22, 2022
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