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السبت، 13-03-2021 01:40 م

فيديو يحبس الأنفاس.. رجل عالق على نخلة تتأرجح به بشكل مخيف



الوكيل الاخباري - قام رجل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بتسلق نخلة لقطعها.

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ووفقا لمنصة "NOC" على موقع "فيسبوك" كانت النخلة تمثل تهديدا للسكان في المنطقة والأشخاص الذين يمرون بجانبها.


ويظهر في الفيديو أن وزن الشخص والتمور التي نمت عليها جعلت النخلة تميل بشكل مخيف باتجاه الأرض.

 



وبعد أن قام بقطع رأس النخلة، بدأ الجزء المتبقي منها يتأرجح بشدة للأمام والخلف في شكل مروع كادت تلقي به بعيدا لولا تشبثه بها، حيث ظهر الرجل وكأنه لا يستطيع التحكم بها للنزول إلى الأرض.


ووفقا للمنصة، هذة واحدة من أخطر المهن على الإطلاق، حيث أن أفضل طريقة لقطع نخلة بهذا الطول هو من الأعلى للأسفل وليس العكس.


وبعد أن توقفت النخلة عن التأرجح استمر الرجل بتقطيع باقي جذع النخلة والنزول ببطئ وسلام إلى الأرض.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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