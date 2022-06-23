الخميس 23-06-2022
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الخميس، 23-06-2022 09:18 ص

فيديو يحقق ملايين المشاهدات لمواجهة بين رجل وتمساح في أستراليا

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الوكيل الإخباري-حقق فيديو من أستراليا 2 مليون مشاهدة، وأكثر من 7 آلاف إعجاب، حين وقف رجل كبير بالسن وفي يده مقلاة طعام، في مواجهة تمساح ضخم وقد فتح فمه مستعدًّا للهجوم.

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وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث يوم الثلاثاء، في فندق لإقامة السياح الأجانب بجزيرة جوت في الإقليم الشمالي بأستراليا.


ويظهر في الفيديو تمساح ضخم يبلغ طوله 2.5 متر، راقد في حديقة الفندق، بينما يخشى مجموعة من السياح هبوط السلم المؤدي إلى الحديقة.


وهنا يهبط الرجل الأسترالي كاي هانسن، صاحب الفندق، ممسكًا بمقلاة للطعام في يده، ثم يصرخ مطالبًا التمساح بالتراجع وإخلاء المكان للزوار، لكن التمساح يهاجم "هانسن" ويفتح فكّيه عن آخرهما، وهنا يرفع "هانسن" مقلاة الطعام ويضرب بها أنف التمساح مرتين بقوة، فيتراجع الوحش هاربًا نحو المياه بين النباتات الكثيفة.
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