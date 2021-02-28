الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 28-02-2021 01:58 م

فيديو يوثق حادثة سرقة.. وموقف بطولي من الضحية

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الوكيل الاخباري - أظهرت كاميرات المراقبة في أحد شوارع كاليفورنيا، سيارة تجر سيدة وهي تمسك بحقيبتها، بعدما تعرضت لمحاولة سرقة.

وحسبما ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية، فإنها قد حصلت على مقطع الفيديو، من أحد المتاجر المتخصصة ببيع منتجات التجميل، والتي وثقت الحادثة.

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وتواصل السيارة التحرك في الفيديو، بينما تفقد السيدة الأمل باستعادة حقيبتها، إذ تتخلى عنها، ويقترب أشخاص متواجدون في المكان منها، للاطمئنان عليها، في حين يواصل بعض المتواجدين في المكان التصوير.


وتحدث زوج السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها، لشبكة "إن بي سي" قائلا: "إنها بخير، وتعاني من بعض الرضوض البسيطة فقط".


من جانبها، طلبت شرطة كاليفورنيا في بيان، من أي شخص تتوفر لديه معلومات عن السيارة أو سائقها، إعلامها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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