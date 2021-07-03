فيضان هائل يجتاح مدينة يابانية

الوكيل الاخباري - انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو لفيضان هائل اجتاح مدينة أتامي اليابانية.

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وأظهر مقطع الفيديو المنشور فيضانا كبيرا اجتاح الشوارع والأزقة في مدينة أتامي الواقعة في محافظة شيزوكا، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لساعات طويلة.





Rescue workers are currently underway to search for the missing people . #BREAKING : There are fears for at least 19 people currently missing after a mudslide hit homes in Atami, Japan, west of Tokyo.Rescue workers are currently underway to search for the missing people . pic.twitter.com/WP1qxtqLdN July 3, 2021

وذكرت السلطات المحلية في المدينة أن الفيضان أدى إلى انجراف العديد من

المنازل في المنطقة وتسبب بفقدان أكثر من 20 شخصا بسبب قوة المياه.



وفي السياق نفسه، أعلنت قوات الطوارئ عن إطلاق عملية بحث وإجلاء للمواطنين في المنطقة، مطالبة مساعدة القوات العسكرية بالبحث ومساعدتها على نقل المواطنين من المنطقة التي ضربتها الكارثة.





المصدر : سبوتنك