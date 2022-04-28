فيلة صغيرة تحرس جثة أمها بعد موتها مسمومة

الوكيل الاخباري - في لقطات محزنة صور فيلة صغيرة وهي تحرس جثة والدته المتوفية بعد أن أكلت محاصيل سامة في تايلاند.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، هربت الفيل بارك ماي ماي البالغة من العمر 11 شهرًا من المحمية الطبيعية مع والدتها موك تشو ، 31 عامًا، ليتجولا في مزرعة لتناول الذرة في مقاطعة تاك في 22 أبريل.

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وفي هذه الاثناء، كانت والدة الفيلة تأكل دون قصد المحاصيل التي تم رشها بالمبيدات الحشرية والأسمدة ، والتي يعتقد أنها سممت الفيلة الأم.



اكتشف القرويون الفيلة الصغيرة بارك ماي ماي اليتيمة في 23 أبريل ، بعد حوالي 12 ساعة من وفاة والدتها ، رافضة ترك جثة امها، حيث تُظهر اللقطات الفيلة الصغيرة وهي مرتبكة بجانب والدتها الميتة.



قال رئيس مؤسسة الحفاظ على الأفيال ، سانجدوين تشايلرت: "لقد أرسلنا فريقًا لبدء تحقيق في القرية.



فيما تم نقل الفيلة وفيل بالغ آخر تم العثور عليه معهما إلى منشأة للمراقبة في حالة تناولهم لبعض الذرة السامة أيضًا.

المصدر : صدى البلد

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