فيل يرد بطريقته الخاصة على تمساح هاجمه أثناء شرب المياه

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيرا يظهر رد فعل فيل تجاه تمساح عض خرطومه أثناء شرب المياه.

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وتظهر في الفيديو مجموعة أفيال تشرب المياه في هدوء من أحد الأنهار، ليظهر فجأة تمساح يعض أحد الأفيال ويقبض بفكه على خرطوم الفيل.

ولم تفلح محاولات الفيل في تخليص خرطومه من بين فكي التمساح الجائع.







تحرك الفيل بسرعة باتجاه داخل النهر ليهجم بدوره على التمساح ويدهسه بأقدامه، حتى أن التمساح لم يجد مفرا من التخلي عن خرطوم الفيل ليتركه في سلام ويعود أدراجه عبر مياه النهر.

المصدر : سبوتنك





