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الثلاثاء، 10-05-2022 03:32 م

فيل يستنجد بحارس حديقة لإنقاذ ظبي صغير من الغرق بجواتيمالا



الوكيل الاخباري - في مشهد يصعب تصديقه، حاول فيل الاستنجاد بزوار حديقة، عبر إصدار صوت من  خرطومه لإنقاذ ظبي سقط في بركة مياه داخل حديقة حيوان مدينة جواتيمالا.

وتظهر اللقطات الفيل ، 60 عامًا ،  وهو يسير صعودًا وهبوطًا مصدراً صوت عبر  خرطومه  جانب البركة مياه لانقاذ الظبي الذي سقط في الماء بحديقة حيوان لا أورورا ، مدينة جواتيمالا.

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ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قامت الزائرة ماريا إيزابيل دياز رويز دي لارينا بالتصوير بينما كان الحيوان الضخم ينوح ، ويبدو أنه يعرض جذعها لسحب الحيوان من البركة.

 

نشرت ماريا مقطع الفيديو عبر صفحتها بالفيسبوك وكتبت: “اليوم ، كنت محظوظًا بما يكفي لمشاهدة شيء جميل جدًا. بدا الفيل يصرخ لتحذير حراس الحديقة من غرق ظبي، دخل بركة مياه” .

وأفادت صاحبة مقطع الفيديو أن حارس حديقة انتبه لنداء الفيل ليغوص في الماء لإخراج الظبي وينقذه، ليهدأ بعدها الفيل ويعود الظبي الصغير إلى قطيعه في أمان.

 

 

صدى البلد 

 

 

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