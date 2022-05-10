فيل يستنجد بحارس حديقة لإنقاذ ظبي صغير من الغرق بجواتيمالا

الوكيل الاخباري - في مشهد يصعب تصديقه، حاول فيل الاستنجاد بزوار حديقة، عبر إصدار صوت من خرطومه لإنقاذ ظبي سقط في بركة مياه داخل حديقة حيوان مدينة جواتيمالا.
وتظهر اللقطات الفيل ، 60 عامًا ، وهو يسير صعودًا وهبوطًا مصدراً صوت عبر خرطومه جانب البركة مياه لانقاذ الظبي الذي سقط في الماء بحديقة حيوان لا أورورا ، مدينة جواتيمالا.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قامت الزائرة ماريا إيزابيل دياز رويز دي لارينا بالتصوير بينما كان الحيوان الضخم ينوح ، ويبدو أنه يعرض جذعها لسحب الحيوان من البركة.
نشرت ماريا مقطع الفيديو عبر صفحتها بالفيسبوك وكتبت: “اليوم ، كنت محظوظًا بما يكفي لمشاهدة شيء جميل جدًا. بدا الفيل يصرخ لتحذير حراس الحديقة من غرق ظبي، دخل بركة مياه” .
وأفادت صاحبة مقطع الفيديو أن حارس حديقة انتبه لنداء الفيل ليغوص في الماء لإخراج الظبي وينقذه، ليهدأ بعدها الفيل ويعود الظبي الصغير إلى قطيعه في أمان.
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