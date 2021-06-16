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الأربعاء، 16-06-2021 03:45 م

فيل يقوم برحلة برية نادرة في الصين



الوكيل الاخباري - يقوم فيل وحيد برحلة برية نادرة بعدما انفصل عن قطيع من الفيلة، كان يسير معه في مسيرة طويلة، أثناء مروره بولاية يونان، وسط الصين، متجهة إلى شمال البلاد.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، يرصد جانبا من رحلة الفيل الوحيد، الذي ظل يبحث عن قطيعه وسط توقعات بأن يتمكن من اللحاق بهم.

وكان الفيل الوحيد مع قطيعه قبل أن ينفصل عنه مطلع الشهر الجاري، خلال رحلة القطيع عبر المقاطعة، التي تقع وسط الصين.

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وكان قطيع الفيلة قد انطلق في رحلة برية باتجاه شمال الصين، منذ أواخر العام الماضي.

 


وتقول الصحيفة إن الفيل الوحيد، انفصل عن قطعيه بينما يخشى العلماء من تعرضه لنقص في الغذاء إذا لم يترك المنطقة قبل موسم الأمطار.


ولفتت الصحيفة إلى أن الخبراء رصدوا وجود الفيل على بعد 17 كيلومترا من القطيع الذي انفصل عنه، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن ينتظر فيلة القطيع رفيقهم الذي انفصل عنهم سابقا.

ورغم أن هجرة الأفيال الآسيوية تعد ظاهرة طبيعية، عندما يكون سببها هو البحث عن الطعام في نطاق معين.


لكن هجرة الحيوانات الضخمة لمسافات كبيرة نحو الشمال من موطنها التقليدي يعتبر ظاهرة نادرة، خاصة عندما تم رصد قطيع مكون من 15 فيلا يتجه نحو شمال الصين في رحلة برية طويلة، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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