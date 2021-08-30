في روسيا .. رجل يستقر فوق سيارة مسرعة بعد أن صدمته

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقطع فيديو يظهر واقعةً طريفةً لرجل استقر فوق سيارة مسرعة بعد أن صدمته.

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ويظهر الفيديو حركة بهلوانية عفوية لرجل صدمته سيارة، فارتفع في الهواء قبل أن يستقر جالسا في ثبات فوق سقف السيارة التي استمرت في طريقها بعد أن جلس فوقها.





وأبدى ملتقط الفيديو، الذي تم تصويره في أحد الشوارع اندهاشه الكبير مما يراه، وكأن ما يحدث فقرة استعراضية في سيرك أو مشهد تم إعداده جيدا في فيلم سينمائي.



ولم يظهر الفيديو مصير الرجل بعد أن جلس فوق السيارة وهل استقر طويلا بعد أن سارت به خارج كادر الفيديو.





المصدر : سبوتنك

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