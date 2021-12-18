قبرص .. إنقاذ ماعزين علقت قرونهما في شجرة

الوكيل الاخباري - أنقذ أفراد عسكريون من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ماعزين جبليين، الأسبوع الماضي في قبرص، بعد أن علقت قرونهما في إحدى الأشجار.

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وقالت "VOA" إنه تم العثور على الماعزين في إحدى المناطق النائية التابعة للأمم المتحدة التي تقسم جزيرة قبرص بين القوات التركية في الشمال والقوات اليونانية في الجنوب.







ويظهر الفيديو محاولات العسكريين تخليص الماعزين من تشابك قرونهما الكبيرة الملتفة حول غصون الشجرة، الأمر الذي كان سيهدد حياة الحيوانين إن طال هذا التشابك، حتى أسفرت جهود العسكريين عن تحرير الماعزين وعودتهما إلى حياتهما الطبيعية.



يشار إلى أن عدد المعاز الجبلية ارتفع في قبرص من بضع عشرات في منتصف القرن العشرين إلى حوالي 3000 رأس بسبب قوانين الحماية الوطنية وحظر الصيد.







المصدر : سبوتنك

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