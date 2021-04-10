السبت 10-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الهواري : نعمل على توفير كميات إضافية من المطاعيم

وزير الزراعة يتفقد بورصة الزهور

وزير العدل : تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

الصحة: علاجات مرضى الضغط والأدوية البديلة متوفرة

ورشة لصناعيي إربد حول أوامر الدفاع وقوانين العمل

إربد : حركة تسوق نشطة استعدادا لرمضان المبارك

وزير الاوقاف: متى يمكن أن تعود صلاة الجمعة

رئيس سلطة العقبة الاقتصادية يلتقي السفير الأسترالي

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

%12.65 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

السبت، 10-04-2021 03:38 م

قبل سقوطها بثوان .. لحظة إنقاذ قطة علقت بالدور الثالث في استراليا



الوكيل الاخباري - تمكن شابان من إنقاذ قطة علقت في الدور الثالث في إحدى الشقق السكنية في مدينة غرب استراليا، قبل أن تسقط في الشارع من النافذة بعد ان علقت في النافذة قبل سقوطها بثوان، و  قاموا بإخراجها .

اضافة اعلان

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانيا، فإن شباب استراليين تمكنوا من إنقاذ حياة قطة كادت ان تسقط من نافذة شقة سكنية في الدور الثالث بإحدى البنايات بعد أن تركها أصحاب المنزل و غادروا.


قام الشباب بإبلاغ الشرطة بعد أن رأوا أقدام القطة ظهرت خارج النافذة و هي تحاول دفع جسدها للداخل حتى تتفادى السقوط، إلا أنها فشلت و علقت لمدة ساعة .


تمكنت الشرطة بمساعدة الشباب الذين عثروا على القطة العالقة، من مساعدتها في الخروج بسلام من النافذة، و ذلك قبل سقوطها بثوان .

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
41494716-9449215-image-a-42_1617881153863

تمساح ضخم يقتحم ملعب جولف في ولاية كارولينا

41524754-9451959-image-m-47_1617934250397

مقطع يثير الغضب.. استرالي يسرق حذاء سيدة في القطار أثناء نومها

spacesuit.0

الإمارات تعلن عن اسم أول رائدة فضاء عربية

1-1428640

فيديو لا يصدق.. قرد يلعب ببراعة بعد زراعة شريحة في دماغه

Ostrich2-1024x683

طائر النعام يشارك في سباق للدراجات الهوائية

genesis-drones-2

لحظة انطلاق آلاف الطائرات المسيرة في الصين

أخبار متعلقة
41524754-9451959-image-m-47_1617934250397

مقطع يثير الغضب.. استرالي يسرق حذاء سيدة في القطار أثناء نومها

cityscape-of-melbourne-city-of-australia-during-the-sunset--873409300-8db98cef20b44200abfb339188d801f7

استراليا .. عمال يتشبثون بالحبال بعد فشلهم في تركيب زجاج أحد المباني الشاهقة

istock_000013309695small-2b57dbf4e8c0d55abc19b96a7bdf16b4a8208985-s800-c85

أخطبوط ضخم يهاجم استراليا ويتسبب له بحروق

5bd0fa73393bf.image

كارثة جديدة تهدد أستراليا.. آلاف العناكب تغزو الشوارع وتجتاح المنازل