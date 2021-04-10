قبل سقوطها بثوان .. لحظة إنقاذ قطة علقت بالدور الثالث في استراليا

الوكيل الاخباري - تمكن شابان من إنقاذ قطة علقت في الدور الثالث في إحدى الشقق السكنية في مدينة غرب استراليا، قبل أن تسقط في الشارع من النافذة بعد ان علقت في النافذة قبل سقوطها بثوان، و قاموا بإخراجها .

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حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانيا، فإن شباب استراليين تمكنوا من إنقاذ حياة قطة كادت ان تسقط من نافذة شقة سكنية في الدور الثالث بإحدى البنايات بعد أن تركها أصحاب المنزل و غادروا.



قام الشباب بإبلاغ الشرطة بعد أن رأوا أقدام القطة ظهرت خارج النافذة و هي تحاول دفع جسدها للداخل حتى تتفادى السقوط، إلا أنها فشلت و علقت لمدة ساعة .



تمكنت الشرطة بمساعدة الشباب الذين عثروا على القطة العالقة، من مساعدتها في الخروج بسلام من النافذة، و ذلك قبل سقوطها بثوان .



المصدر : صدى البلد